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Dünya

Volker Türk'ten Elon Musk'a tepki: Rolüne dair endişeler duyuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da çalışan insan hakları birimi üyelerinin işine son vermesine tepki göstererek, 'Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter'ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum.' dedi.

AA6 Kasım 2022 Pazar 01:10 - Güncelleme:
Volker Türk'ten Elon Musk'a tepki: Rolüne dair endişeler duyuyorum
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Yazılı açıklamasında Türk, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra insan hakları biriminin tüm üyelerinin işine son verilmesi ve yapay zeka biriminde iki kişi hariç herkesin işten çıkarılmasına değindi.

Türk, alınan kararların "cesaret verici bir başlangıç olmadığını" belirterek, "Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter'ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum." ifadesini kullandı.

Twitter'ın da diğer bütün şirketler gibi insanlara verebileceği zararın farkına varması gerektiğini vurgulayan Türk, "Twitter, potansiyel zararlarını ele almak için harekete geçmeli ve ortak değerimiz olan insan haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Türk, "Twitter'ın yönetiminde insan haklarını merkeze alması" yönünde Musk'a çağrıda bulundu.

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