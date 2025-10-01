İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5919
  • EURO
    48,9522
  • ALTIN
    5187.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Von der Leyen'den Rusya uyarısı: Kararlılığımızı sınıyorlar
Dünya

Von der Leyen'den Rusya uyarısı: Kararlılığımızı sınıyorlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'nın birlikteliğini test ettiğini söyledi. Rusya'ya karşı 'birlik' olma çağrısı yapan von der Leyen, 'Bu dönem, ortak bir aciliyet duygusuna ve birlik ruhuna sahip olmamızın mutlak surette hayati önem taşıdığı bir dönemdir.' dedi

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Von der Leyen'den Rusya uyarısı: Kararlılığımızı sınıyorlar
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını belirterek, üye ülkelere "birlik" olma çağrısında bulundu.

AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için bir araya geldi.

Zirvenin girişinde açıklama yapan von der Leyen, zor zamanlardan geçildiğini vurguladı.

Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını söyleyen von der Leyen, "Bu nedenle, bu dönem, ortak bir aciliyet duygusuna ve birlik ruhuna sahip olmamızın mutlak surette hayati önem taşıdığı bir dönemdir. İşte bu yüzden Kopenhag'da düzenlenen bu gayriresmi toplantı doğru zamanda yapılmaktadır." dedi.

Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağına işaret ederek, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Bunun 2 milyar avrosunun dron yatırımlarına ayrılacağının altını çizen von der Leyen, "Ayrıca Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor. Bu yüzden, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna'ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

  • AB Komisyonu
  • Ursula von der Leyen
  • Rusya’nın testi
  • Avrupa birliği
  • Acil birlik
  • Hayati dönem
  • Birlik çağrısı

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.