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Dünya

Vries'in katil zanlılarının, Başbakan Mark Rutte'yi kaçırmayı planladığı ortaya çıktı

Hollanda'da Temmuz 2021'de öldürülen araştırmacı gazeteci Peter Rudolf de Vries'in katil zanlılarının, Başbakan Mark Rutte'yi kaçırmayı planladığı ortaya çıktı.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Vries'in katil zanlılarının, Başbakan Mark Rutte'yi kaçırmayı planladığı ortaya çıktı
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Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, 6 Temmuz 2021'de Amsterdam'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ve suç dünyasına yönelik haberleriyle tanınan de Vries'in ölümünden yargılanan sanıkların, Başbakan Rutte'yi kaçırmayı düşündüğü belirtildi.

Haberde, davanın gizli tanıklarından birinin sanık Krystian M'nin Rutte'yi kaçırma planlarını işittiği kaydedildi.

Sanık M'nin sırlarını paylaştığı yakın bir arkadaşı olan tanığın, M'nin kendisine "De Vries cinayetinin arkasındakiler çok güçlü, Başbakan'ı da kaçırmak istiyorlar" dediği aktarılan haberde, de Vries'in ölümünden 2 ay sonra Başbakan Rutte'nin güvenliğinin arttırıldığına dikkat çekildi.

Haberde, Eylül 2022'de Rutte ile Hollanda Kralı Williem Alexander'in kızı ve Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia'nın güvenliğinin yeniden arttırıldığı bilgisine de yer verildi.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci de Vries, katıldığı bir televizyon programının çıkışında Amsterdam'ın merkezinde kurşunlanmıştı.

Yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınan de Vries, yakın mesafeden başına isabet eden 5 kurşunun ardından ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede, 15 Temmuz 2021'de hayatını kaybetmişti.

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