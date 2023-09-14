İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9496
  • EURO
    28,824
  • ALTIN
    1654.14
  • BIST100
    8071.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vucic: 'Belgrad-Priştine Diyaloğu' görüşmesi başarısız geçti
Dünya

Vucic: 'Belgrad-Priştine Diyaloğu' görüşmesi başarısız geçti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında Brüksel'de gerçekleşen görüşmenin 'başarısızlıkla' sonuçlandığını duyurdu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Vucic: 'Belgrad-Priştine Diyaloğu' görüşmesi başarısız geçti
ABONE OL

Vucic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yapılan görüşmenin ardından yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yapılan toplantılardan birisine daha katıldığını belirten Vucic, "Bugünkü görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Hepimizin kendine göre önerileri oldu. Sonunda biz Sırbistan olarak AB'nin uzlaşma önerilerini kabul ettik. Kurti ise istemedi ve görüşme sona erdi." dedi.

Vucic, Kurti'nin Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını istemediğini vurgulayarak "Sırbistan sorumluluklarından kaçmıyor. AB tarafından sunulan uzlaşı önerisi hiç de kolay değildi ama biz yine de kabul ettik. Kurti ise etmedi." diye konuştu.

Sırbistan ve Kosova liderleri daha önce 22 Haziran'da, Kosova'nın kuzeyinde artan gerginlik nedeniyle AB'nin daveti üzerine Brüksel'de bir araya gelmişti.

- Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisince farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp gözaltına alınırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
  • Aleksandar Vucic

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.