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Dünya

Vucic: Kosova ile uzlaşmaya varmak mümkün değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile uzlaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 14:22 - Güncelleme:
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı dün akşam saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul etti.

Vucic, gece yarısına kadar süren toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova'daki plakalar ve 'daha büyük bazı sorunlar' konusunda uzlaşmaya varmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kosova'daki Sırpların geleceğini güvence altına alacaklarını kaydeden Vucic, "Önümüzdeki günlerde halkımız için barışı sağlamak ve korumak adına daha çok çalışacağız." dedi.

- KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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