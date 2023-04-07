Vucic, Kosovalı Sırpların öfkeli olduğunu söyledi

Vucic, başkent Belgrad'da Kosovalı Sırp temsilcilerle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kosova'nın güney ve kuzeyinde yaşayan Sırpların sorunları ve güvenlik durumlarını ele aldıklarını ifade eden Vucic, "Oradaki durum oldukça zor. Bizi bekleyen tüm durumlar için ortak bir tutumda karar kılmak için konuştuk. Ortak hareket etmeye karar verdik." dedi.

Vucic, Kosova'da 23 Nisan'da Sırp yoğunluklu belediyelerde gerçekleştirilecek erken yerel seçime Kosovalı Sırpların katılmayacağını söyleyerek, Kosovalı Sırpları ilgilendiren tüm sorunlara ilişkin bir hafta sonra daha net bir tutumla kamuoyu karşısına çıkacaklarını duyurdu.

Kosovalı Sırpların mevcut durumlarına ve Priştine yönetimine karşı büyük bir öfke ve memnuniyetsizlik duyduklarını belirten Vucic, "Uluslararası kurumların sessizliği karşısında da öfkeliler. Sırbistan'dan daha büyük ve anlamlı destek bekliyorlar." diye konuştu.

Vucic, son dönemde Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların gözaltına alınmasına yönelik, "Bu, Kosova'nın kuzeyinden Sırpları temizleme çabasıdır. Ben her zaman için barışın korunmasından yanayım. Nasıl ilerleyeceğini hepimiz göreceğiz." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosovalı Sırpların güvenliğini tehlikeye attığını savunan Vucic, "Kosovalı Sırplar var olmaya devam edecek, orası onların vatanı, memleketi." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, katıldığı bir televizyon programında da Kosova'nın Sırpların katılmayacağı bir yerel seçim organize ettiğini iddia ederek, "Peki bu durumda ne yapabilirim? Tankları mı yollayayım? Yapamam. NATO'ya karşı kazanamayız. Yapamam ve insanlar ölsün istemiyorum. Sorunları barışçıl yollardan çözmek istiyorum. Normalleşme olsun istiyorum." şeklinde konuştu.

- Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.