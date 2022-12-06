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Dünya

Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk'taki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesine ülke olarak ne düşündüklerini söylemek için katıldığını ifade ederek, 'Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz.' dedi.

AA6 Aralık 2022 Salı 14:18 - Güncelleme:
Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz
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Vucic, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tiran'daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Tiran'da olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Tiran'a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan'ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz." diye konuştu.

Avusturyalı bir gazetecinin "Ruya'ya yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic, "Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Tiran'daki zirve kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Zeljka Cvijanovic ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bu arada, Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Sırp milletvekillerinin onayını almadan seçimlerde en az oyu alan Nenad Rasic'i bakan olarak atamasına tepki göstererek, Tiran'da yapılacak zirveye katılmayacağını açıklamıştı. Vucic, dün yaptığı açıklamada, zirveye katılacağını duyurmuştu.

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