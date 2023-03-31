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Dünya

Vucic: Sırbistan hayatta kalmak için her şeyi yapacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin bekası için her şeyi yapacaklarını söyledi.

AA31 Mart 2023 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Vucic: Sırbistan hayatta kalmak için her şeyi yapacak
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Vucic, Sırbistan'ın Kraljevo şehrine geçekleştirdiği ziyarette basına açıklamalarda bulundu.

"Bağımsız karar verme" noktasında kararlı olduklarına işaret eden Vucic, "Büyük güçler arasındaki durumun karmaşıklaştığı bu ortamda, Sırbistan, hayatta kalmak için her şeyi yapacak." diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'ın bölgede en hızlı gelişen ülke olduğunu, bu durumun komşularını mutsuz ettiğini savundu.

- Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı hala geçerli

Vucic, ülkesinin ulusal çıkarlarını dikkate alarak Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı aldıklarını ve bu kararın hala geçerli olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) yolunda kalmak için gerekli tüm adımları atacaklarını kaydeden Vucic, "geleneksel dostlarını koruyacaklarını ve zor durumlarda onlara sırtlarını dönmeyeceklerini" dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Vucic, dünyadaki durumun sanıldığından daha karmaşık odluğunu, siyasi ve askeri anlamda en zor baharlardan birinin yaklaştığını söyledi.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  • Aleksandar Vucic
  • Sırbistan

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