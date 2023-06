Vucic: Sırp polislerinin sınırı geçmediğini garanti ediyorum

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTS) katıldığı programda, Sırbistan Polisi Terörle Mücadele Özel Birliklerince Kosova polisi olduğu belirtilen 3 kişinin gözaltına alınması ve Kosova'nın, "Sırbistan, Kosova topraklarına girerek memurlarımızı kaçırdı" iddialarını değerlendirdi.

Şüphelilerin Sırbistan toprakları içerisinde gözaltına alındığını söyleyen Vucic, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti, polislerin Kosova topraklarının 300 metre içerisinde gözaltına alındığını iddia ediyor. Öyle olmuş olsa bile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) bilgisi olmadan polislerin orada ne işi vardı?" dedi.

Üzerinde silah bulunduran Kosova polisinin KFOR'un bilgisi olmadan dolaşamayacağını aktaran Vucic, "Bizler şüphelileri Sırbistan topraklarının 1,8 kilometre içerisinde gözaltına aldık. Sırp polis veya askerlerden hiçbirinin gözaltılar esnasında Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum." diye konuştu.

Vucic, gözaltına alınan polislere kötü muamele yapılmadığını söyleyerek, "Nerede olduklarını bilmiyor da olabilirlerdi. Ancak üzerlerinde Sırpların isimlerinin yazılı olduğu bir liste bulundu. Birilerini bekliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın her zaman uzlaşmadan yana olduğunu ifade eden Vucic, "Barış devam edecek mi etmeyecek mi, şu an bir yol ayrımındayız. Balkanlar'da her ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmak isteyen bir adam var, o kişi da Albin Kurti'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Kosovalı Sırpların yanında olduklarını ve sürgün edilmelerine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Zor bir mücadele bizi bekliyor ancak barış ve güvenliği korumak için de tüm bu teröre katlanacağız." dedi.

KOSOVA POLİSİ, DÜN BİR SIRP'I GÖZALTINA ALMIŞTI



Sırbistan, Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alırken, Kosova da polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunuyor.

Öte yandan, Kosova polisi, dün, KFOR güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Vucic, Kurti'nin savaş çıkarmak istediği iddialarını yinelemişti.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA DEVAM EDEN GERGİNLİK



Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.