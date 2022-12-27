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Dünya

Vucic'den ordu ve polise talimat: Savaşa hazır olun

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya en yüksek savaş hazırlığında olma emri verdiğini açıkladı.

IHA27 Aralık 2022 Salı 10:24 - Güncelleme:
Vucic'den ordu ve polise talimat: Savaşa hazır olun
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Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'a konuşan Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, bu akşam Sırbistan Ordusuna en yüksek savaş hazırlığında olma emri, yani Sırbistan Ordusunun silahlı güç potansiyelini kullanmaya hazır olma emri verdi" dedi. Vucevic, bu emir çerçevesinde ordunun Sırbistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyarak tüm Sırbistan vatandaşlarını zulüm ve terörden korumak için en yüksek eyleme hazırlık seviyesine geçtiğini ifade etti.

Kosova yönetimini ülkede Sırplara yönelik bir etnik temizlik amacıyla tek taraflı adımlar atarak gerginliği tırmandırmakla suçlayan Vucevic, "Paniğe gerek yok lakin endişe için sebep var. Çünkü görünüşe göre diyaloğa ve siyasi uzlaşıya ilgi duyan tek taraf Sırbistan" dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic de Vucic'in talimatı çerçevesinde 26 Aralık akşamı itibarıyla polise "hazır ol" emri verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı tüm birimlere emrin ulaştırıldığını açıklayan Gasic, polis ve jandarmanın Genelkurmay Başkanının komutasında harekete hazır olacağını açıkladı.

VUCİC: "HALKIMIZI KORUMAK İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIM"

Vucic, ordu ve polise hazır olma emri öncesinde sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesaj ile vatandaşlara seslenerek, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp halkını korumak için tüm tedbirleri alacağını açıkladı.

Sırbistan'ın barış ve istikrarı korumak için her şeyi yaptığını ileri süren Vucic, "Maalesef bizi ya duymak istemiyorlar ya da duymak işlerine gelmiyor. Bugün Patrik Porfirije'nin Kosova'ya girişine yasak koydular. Bu tarihte görülmemiş bir şey fakat onların umurunda değil" ifadelerini kullandı.

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