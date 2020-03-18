İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4532
  • EURO
    7,1104
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    85267.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vuhan'da yine sadece 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya

Vuhan'da yine sadece 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:12
ABONE OL

Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan'da dün ve bugün birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Vakalardan 3'ünün Pekin, 3'ünün Şanghay, 1'inin Siçuan, 5'inin de Guangdong'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi.

- VUHAN, OCAK SONUNDA GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILMIŞTI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.

Komşunun kapısına 147 bin 132 sığınmacı dayandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Müthiş gelişme!
Müthiş gelişme!

Müthiş gelişme!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.