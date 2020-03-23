Vuhan'daki doktordan ürperten Çin açıklaması

23 Mart 2020 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 08:31

Koronavirüsün (corona virüs) çıkış noktası olan Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki koronavirüslü hasta sayılarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti öncesinde manipüle edildiği öne sürüldü.

Kyodo News’te yer alan habere göre, Vuhan’daki bir karantina merkezinde görevli bir doktor, virüs semptomları gözlemlenen birkaç hastanın, Cinping’in ziyaretinden hemen önce apar topar taburcu edildiğini kaydetti.

“ÇİN’İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR GÜVENİLMEZ”

Çinli sağlık yetkililerinin üç gün üst üste “Vuhan’da yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediğine” ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten doktor, Çin hükûmetinin ilan ettiği rakamların “güvenilmez” olduğunu söyledi.

“GERÇEKLER SÖYLENMEZSE YENİ BİR KRİZ PATLAK VEREBİLİR”

Tedavi altında olan hasta sayılarının günbegün daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, “gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir krizin patlak vereceğini” belirtti.