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Dünya

Wagner, Bakhmut'tan ayrılmaktan vazgeçti

Ukrayna'daki cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun daha fazla mühimmat desteği sağlayacağını açıklaması üzerine Bakhmut'taki operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Wagner, Bakhmut'tan ayrılmaktan vazgeçti
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Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner'in mühimmat yetersizliği nedeniyle Bakhmut'tan çekilme tehdidi karşılık buldu. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin yaptığı yeni açıklamada, Rus ordusunun cephedeki birliklere mühimmat desteğini artıracağını söyledi. Prigojin, "Bu gece savaşmamız için emir aldık. Saldırılara devam etmemiz için gerekli olan mühimmat ve silah desteğinin sağlanacağına söz verildi" dedi.

İlerleyişlerinin sürdüğünü ve mühimmat beklediklerini kaydeden Prigojin, Wagner'in savaşın bir parçası olduğunu hatırlatarak Rus ordusu ile ortak operasyonların devam edeceğini ifade etti.

Bakhmut kentindeki son durum hakkında da bilgi veren Prigojin, "Bugün itibarıyla kentin topraklarının yüzde 95'i bizim kontrolümüzde. Geri kalan yüzde 5'lik kısım, özel askeri operasyonlar açısından bir önem taşımıyor" ifadelerini kullandı.

Wagner'in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığını eleştirmiş, 10 Mayıs'ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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