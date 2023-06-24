Wagner ile Kremlin anlaştı! Prigojin: Üslerimize dönüyoruz

Rusya'daki Wagner krizinin çözümü için Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko devreye girerek, Rusya lideri Putin'in de onayıyla Wagner'in kurucusu Prigojin ile görüştü. Belarus, görüşmenin ardından Prigojin'in tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini duyurdu.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko'nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya'daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.

Belarus'tan gelen bu açıklamanın ardından Wagner kurucusu Evgeny Prigojin yeni bir açıklama yaparak Wagner savaşçılarının karargahlarına geri döndüğünü duyurdu.

Prigojin yayınladığı sesli mesajda "200 kilometre kan dökmeden ilerledik, ancak artık bu ihtimal doğdu. Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz." dedi." dedi.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürmüş, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise söz konusu iddia sonrası "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." demişti.

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulunmuştu.

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etmişti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."







RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SALDIRI İDDİASINA YALANLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtilmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirmişti.

FSB DEVREYE GİRDİ

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



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