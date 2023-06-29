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Dünya

Wagner isyanında kilit isimdi! Rus basını Putin'in affetmediği generalin akıbetini açıkladı

Rus basını Rusya'daki Wagner isyanının kilit isimlerinden Rus generalin akıbeti hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Rus basını, Putin'in en güvendiği ve 'Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle General Surovikin'in tutuklandığını yazdı.

29 Haziran 2023 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Wagner isyanında kilit isimdi! Rus basını Putin'in affetmediği generalin akıbetini açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı. Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce Şoygu ve askeri liderliğe sonra da Rus lider Putin'e isyan bayrağı açtı. Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan ele geçiren Wagner Rusya'da bir şok dalgası yaşanmasına neden oldu.

LUKAŞENKO ARAYA GİRDİ

Kriz Wagner'in hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirmesi ile adeta tavan yaptı. Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken Belarus lideri Lukaşenko araya girdi ve bir uzlaşma sağlandı.

İç savaşın kıyısından dönen Rusya, Wagner unsurlarına üç opsiyon sunarken bir yandan da 'ihanet'in boyutunu belirlemeye çalışıyor. ABD istihbaratının isyanı haftalar öncesinden Haber aldığı biliniyordu.

RUSYA'DAN BEKLENEN HABER GELDİ

Aynı kaynaklar Ukrayna'daki eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner isyanından haberdar olduğunu açıklamıştı. Dünya basınında geniş yer bulan bu iddia sonrası Rusya'dan beklenen haber geldi.

Günlerdir haber alınamayan 'General Armegadon' lakaplı Rus komutanın gözaltına alındığı iddiası geldi. İddia Rusya Merkezli Moscow Times'a ait. The Moscow Times'ın Rusça yayın yapan servisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynağa atıfta bulunarak Çarşamba günü, Surovikin'in 'ayaklanma sırasında Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Surovikin'in gözaltına alındığına dair haberler hakkında henüz yorum yapmadığını bildirdi.

UKRAYNA OPERASYONUNU YÖNETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirmişti.

Bu değişiklik ile Ekim'de işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu. Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov'a yönelik askeri darbede görev almıştı. Surovikin'e bağlı birlik, Moskova'da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.

  • Wagner İsyanı
  • Putin
  • Prigojin tarafı

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