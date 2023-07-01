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Dünya

Wagner krizi sonrası Putin'den kritik adım: Ordu için harekete geçti

Wagner'in isyanının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu motive etmek adına askerlerin maaşlarına yüzde 10,5 oranında zam yapma kararı aldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Wagner krizi sonrası Putin'den kritik adım: Ordu için harekete geçti
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Wagner krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir hamle geldi.

Kalkışma sonrası ülke ordusunu motive etmek isteyen Putin, askerlerinin maaşlarına 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10,5 oranında zam yapma kararı aldı.

'İHANET' YANKISI SÜRÜYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, bölgede bir başka kriz baş gösterdi.

Ukrayna'nın işgali esnasında aktif rol alan Rus paramiliter grup Wagner ile Rus ordusu yöneticileri arasında büyük bir kaos yaşandı.

Wagner, kurucusu Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki darbe girişimi, Vladimir Putin'in sert uyarıları sonrasında bastırıldı.

Ayaklanma geçtiğimiz hafta sona ererken, Putin'in "ihanet" adını verdiği olayın etkileri sürüyor.

Wagner lideri olay sonrasında Belarus'a giderken Rus yönetimi de paralı asker grubunu orduya bağlamak için çalışmaları başlattı.

İSYAN SONRASI ASKERİ MOTİVE ETME ÇABASI

Şu sıralar ise 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez bu denli bir darbe girişimiyle karşılaşan Putin'den gelen hamle konuşuluyor.

Putin, Wagner'e karşı ordusunu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak için düzenlemelere gidiyor.

ASKER MAAŞLARINA ZAM

Bu doğrultuda Putin, orduda maaşlara yüzde 10,5 oranında bir zam uyguladı.

Rus hükümetinin resmi sayfasında paylaşılan bilgiye göre askerlerin maaş zammı 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Putin'in bu sayede ordu imajını yenilemeyi ve Ukrayna savaşı sürerken askerleri motive etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

'WAGNER'İN ORDUDAN DAHA FAZLA MAAŞ VERDİĞİ' İDDİASI

Bir diğer yandan, Rus basını Wagner savaşçılarının Rus ordusundaki askerlerden 2 kat daha fazla maaş aldığı ortaya koymuştu.

Çıkan haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, Wagner savaşçılarının maaşının 3500 dolar olduğu iddia ediliyor.

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