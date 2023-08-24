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Dünya

Wagner lideri Prigojin'in ölümüyle ilgili Zelenski'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de öldüğü kazayla ilgili 'Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor.' dedi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Wagner lideri Prigojin'in ölümüyle ilgili Zelenski'den açıklama
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Zelenski, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ile başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, bazı ülkelere uçak temini konusunda başvurduğunda, bunu kastetmemiştik. Aslında başka bir şeyi kastettik ve destek istedik. Gerçi, bu da bir anlamda bize kesin yardımcı olacak. (Prigojin'in ölümü) Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor."

- Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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