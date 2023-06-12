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Dünya

Wagner: Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, gönüllü savaşçıların faaliyetlerini düzenleme kararı çerçevesinde Çeçen birlikleri ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Wagner'in kurucusu Prigojin ise 'Şoygu'nun talimat ve kararnameleri Savunma Bakanlığı çalışanları ve askeri personel içindir. Wagner, Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacak.' ifadelerini kullandı.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Wagner: Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacağız
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanlığı ile Çeçen birlikleri "Ahmat" arasındaki sözleşme, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim ve Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi Direktörü Adam Daşayev tarafından imzalandı.

Çeçen gönüllü birliklerin Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" alanındaki faaliyetlerini tanımlayan ve yasal düzenleme getiren sözleşmeye göre, gönüllüler ve aile fertleri devletin sosyal koruma ve destek tedbirlerinden yararlanacak.

- WAGNER: SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIZ

Öte yandan, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun gönüllü savaşçılara yönelik kararının gereği olan sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurdu.

Prigojin, "Şoygu'nun talimat ve kararnameleri Savunma Bakanlığı çalışanları ve askeri personel içindir. Wagner, Şoygu ile herhangi bir sözleşme imzalamayacak." ifadelerini kullandı.

Paralı savaşçı birliklerinin derin bir deneyime sahip, etkili bir yapı olduğunu savunan Prigojin, şirketinin Rusya'nın çıkarlarına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hizmet ettiğini söyledi.

Prigojin ayrıca, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, Rus Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı Sergey Surovikin'in talimatlarını yerine getirdiklerini ve kendilerinin eylemlerini koordine ettiğini dile getirdi.

- RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU'NUN KARARI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 10 Haziran'da gönüllü savaşçıların sözleşmeli askeri personel olarak yasal statü kazanıp Rus ordusunda yer alması için karar imzalamıştı.

Ukrayna'da çatışmalarda yer alan Rus Müşterek Kuvvetler Grubunun bir parçası olarak gönüllü oluşumların kullanımının etkinliğini artırmak amacı taşıyan karar gereği, 1 Temmuz'a kadar gönüllü birlikler Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayabilecek.

Sözleşme sayesinde tüm gönüllülere 'sözleşmeli askeri personel' olarak Rus ordusunda görev yapma hakkı verilecek ve devlet tarafından kendileri ve ailelerine sosyal destekler sağlanacak.

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