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Dünya

Wagner'e silah bırakma çağrısı yeterli olmadı! Rus komutan Surovikin görevden alındı

Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'daki birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alındığını bildirdi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Wagner'e silah bırakma çağrısı yeterli olmadı! Rus komutan Surovikin görevden alındı
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RİA Novosti'de yer alan haberde, Ekim-Aralık 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanlığını yapan Surovikin'in durumuna ilişkin bilgiye yer verildi.

Surovikin'in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığı belirtilen haberde, yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov'un atandığı kaydedildi.

Paralı savaşçı grubu Wagner'in 24 Haziran'da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner'e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner'e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

  • Wagner
  • Rusya
  • Sergey Surovikin

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