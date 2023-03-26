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Dünya

Wagner'in kurucusu duyurdu: 5 binden fazla Rus mahkumun affedildi

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'da savaştıktan sonra sözleşmesi sona eren 5 binden fazla mahkumun affedildiğini bildirdi.

AA26 Mart 2023 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Wagner'in kurucusu duyurdu: 5 binden fazla Rus mahkumun affedildi
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"Kremlin'in aşçısı" olarak da anılan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Rus hapishanelerinden Wagner'e katılarak savaşan mahkumlarla ilgili açıklama yaptı.

Sözleşmesi sona eren mahkumların serbest kaldığını belirten Prigojin, "Halihazırda Özel Güvenlik Şirketi Wagner ile sözleşmesi sona eren 5 binden fazla kişi affedilerek serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Serbest kalan mahkumların suç işleme oranlarıyla ilgili de bilgi veren Prigojin, affedilen kimseler arasında bir ay içinde ikinci defa suç işleyen kişilerin oranının 0,31 olduğunu ve bu oranın "özel askeri operasyon" öncesinden 10-20 kat daha az olduğunu savundu.

Wagner'in Rus hapishanelerindeki mahkumları af karşılığında Ukrayna'daki savaşta kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ocak ayında Wagner bünyesinde Ukrayna'da savaşan mahkumların affedilme süreciyle ilgili olarak, "Mahkumların affedilmesine ilişkin tüm sürecin Rus yasalarına göre yapıldığını teyit edebilirim." demişti.

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