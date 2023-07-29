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Dünya

Wagner'in kurucusu Prigojin, Afrika'daki birliklerinin sayısını artırmaya hazır

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Afrika ülkelerindeki askerlerinin sayısını artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Wagner'in kurucusu Prigojin, Afrika'daki birliklerinin sayısını artırmaya hazır
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Prigojin, Kamerun'da yayın yapan Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Wagner'in Afrika'daki asker sayısının azalmayacağını, aksine birliklerin sayısını artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne rotasyon kapsamında yeni birliklerin sevk edildiğini dile getiren Prigojin, Afrika ülkeleriyle daha ileri seviyede ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Prigojin, daha önce de aynı televizyon kanalına açıklamalar yapmıştı.

Wagner liderinin hafta içinde Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da, Afrikalı yetkililerle görüştüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı başlattığı isyanın ardından Belarus'a gitmiş, son olarak 17 Temmuz'da Belarus'ta bulunan Wagner birliklerine konuşma yaparken görüntülenmişti.

Burada yaptığı konuşmada Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı askerlerinin, Afrika'da yeni bir yola gideceklerini söylemişti.

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