Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc , Meta Platforms , Tesla Inc ve Amazon.com gibi büyük teknoloji şirketlerinin ve piyasa ortalamasından daha fazla büyümesi beklenen şirketlerin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %0.6 ile %2.3 arasında geriledi.

TSİ 1610 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.69 satıcılı seyrederken,S&P 500 endeksi vadeli kontratları da %0.94 ekside bulunuyor.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %1.33 ekside işlem görüyor.