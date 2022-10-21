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Dünya

Wallace, başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bugün açıklama yaparak ‘Başbakanlık' için aday olmayacağını açıkladı.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Wallace, başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu
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Savunma Bakanı Wallace açıklamasında "Parti yeni bir lider arayışı sürecine girerken, adımın aday olarak öne çıkmasına izin vermeyeceğimi kayıtlara geçirmek istiyorum. Birleşik Krallık Savunma Bakanı olma ayrıcalığına sahibim ve mevcut tehdit, bu ofiste istikrar gerektiriyor. Geçen sefer aday olmamak için verdiğim sebepler değişmedi. Ulusal güvenlik olmadan evde ekonomik güvenceye sahip olamayacağınızı anlamak için tüm adayları arayacağım. Bu, Silahlı Kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımız için gerçek bir yatırım gerektiriyor" dedi.

Eski bakanlardan Greg Clark ve George Eustice basına açıklama yaparak eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a destek vereceklerini belirtti. İngiliz basınında eski Başbakan Boris Johnson'ın ismi adaylar arasında yer aldı.

  • Savunma Bakanı Wallace
  • Başbakanlık
  • aday

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