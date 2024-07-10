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Dünya

Washington: Biden, yeniden seçilirse ikinci başkanlık dönemini tamamlayacak

Eski Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasının ardından performansı eleştirilen Joe Biden'ın adaylığı tartışma yaratmaya devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın yeniden seçilmesi halinde ikinci başkanlık dönemini tamamlayacağını açıkladı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Washington: Biden, yeniden seçilirse ikinci başkanlık dönemini tamamlayacak
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan sözcü Jean-Pierre, Biden'ın adaylıktan çekilmesi çağrılarının karşısında birçok Kongre üyesinin Başkan'ı desteklediğini belirtti.

Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci dört yıllık başkanlık dönemini tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin soru üzerine Jean-Pierre, "Evet tamamlayacak" dedi.

BİDEN ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

TRUMP, BİDEN'IN YARIŞTAN ÇEKİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Trump ise 4 Temmuz'da, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Biden'ın "yarıştan çekileceğini" öne sürmüştü. Biden, Kongre'deki Demokratlara 8 Temmuz'da gönderdiği mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddetmiş, Trump'ı "yenmekte kararlı" olduğunu kaydetmişti.

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