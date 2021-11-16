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Dünya

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de birçok kamusal alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan maske zorunluluğunu 22 Kasım itibarıyla kaldıracak.

AA16 Kasım 2021 Salı 23:19 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 23:19
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Kovid-19 salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını kaydetti.

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