Washington, Maduro'nun ABD-Venezuela diyaloğunun yeniden başlaması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladı

Maduro'nun, ABD'nin taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elbette iyi niyetli diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz ve Venezuela halkının, 25 Temmuz'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlere gitme arzusunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Patel, demokratik değişimin kolay olmayacağını ve kesinlikle ciddi bir kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak, Washington'un Venezuela halkının isteklerini desteklemek için uluslararası toplum ve ülkedeki aktörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Venezuela'nın çıkarına olacağına işaret eden Patel, "Barbados Anlaşması'nın tam olarak uygulanması, Venezuelalıların hak ettiği demokrasiyi yeniden tesis etmek için en iyi yolu sunmaktadır. Bunun ekonomik ve insani koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacağını ve ayrıca göç krizinin çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA-ABD DİYALOĞU

Maduro, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, ABD hükümetinden 2 ay sonra görüşmelerin yeniden başlatılması ve doğrudan diyalog kurulması yönünde teklif aldığını aktarmıştı. Venezuela lideri, ABD'nin diyalog teklifini kabul ettiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirtmişti.

Maduro, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Gomez'in bu diyaloglarda Venezuela'yı temsil edeceğini dile getirmişti.