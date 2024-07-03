İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5747
  • EURO
    35,0624
  • ALTIN
    2455.32
  • BIST100
    10546.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Washington, Maduro'nun ABD-Venezuela diyaloğunun yeniden başlaması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladı
Dünya

Washington, Maduro'nun ABD-Venezuela diyaloğunun yeniden başlaması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Washington'un iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Washington, Maduro'nun ABD-Venezuela diyaloğunun yeniden başlaması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Maduro'nun, ABD'nin taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elbette iyi niyetli diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz ve Venezuela halkının, 25 Temmuz'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlere gitme arzusunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Patel, demokratik değişimin kolay olmayacağını ve kesinlikle ciddi bir kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak, Washington'un Venezuela halkının isteklerini desteklemek için uluslararası toplum ve ülkedeki aktörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Venezuela'nın çıkarına olacağına işaret eden Patel, "Barbados Anlaşması'nın tam olarak uygulanması, Venezuelalıların hak ettiği demokrasiyi yeniden tesis etmek için en iyi yolu sunmaktadır. Bunun ekonomik ve insani koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacağını ve ayrıca göç krizinin çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA-ABD DİYALOĞU

Maduro, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, ABD hükümetinden 2 ay sonra görüşmelerin yeniden başlatılması ve doğrudan diyalog kurulması yönünde teklif aldığını aktarmıştı. Venezuela lideri, ABD'nin diyalog teklifini kabul ettiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirtmişti.

Maduro, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Gomez'in bu diyaloglarda Venezuela'yı temsil edeceğini dile getirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.