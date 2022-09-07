Washington Post yazdı! FBI evindeki aramada buldu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskının yankıları sürüyor.

Son olarak Amerikan Washington Post gazetesi Trump'ın evinde bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belgeler bulunduğu iddia etti. Gazete, FBI'ın Trump'ın konutunda yaptığı aramada bu belgelere ulaştığını yazdı. Söz konusu belgelerin hangi ülkeye ait olduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Haberde, "Ele geçilen bazı belgeler o kadar yakından korunan çok gizli ABD operasyonunu detaylandırıyor ki birçok üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin bile bu kağıdın üzerindekilerden haberi yok." ifadeleri yer aldı.

FBI Sözcüsü rapora ilişkin Reuters'ın sorusunu cevaplamaktan kaçındı.

Washington Post daha önce FBI'ın Ağustos başında Trump'ın evinde arama yapmasının ardından eski başkanın evinde nükleer silah belgeleri arandığını duyurmuştu. Habere göre, Trump'ın evinde el konulan bazı belgeler çok hassas bilgiler içerdiği ve çok iyi korundukları için birçok yüksek rütbeli ulusal güvenlik görevlisinin bile bu belgelere erişimi yok. Sadece Başkan ve kabinenin bazı üyeleri hükümet temsilcilerini bu belgeler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için yetkilendirebiliyor. ABD'nin bazı gizli operasyonlarından hükümet içinde yalnızca birkaç kişinin haberdar olmasına izin veriliyor ve buna dair belgeler de genellikle güvenli tesislerde kontrolden sorumlu memurlarca gözetim altında tutuluyor.

700 SAYFA "GİZLİ BELGE"

ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarılmıştı.

Söz konusu gizli belgeler arasında, "Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde" gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump'ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump'ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değinildi.

TRUMP'IN EVİNDE ÇOK SAYIDA "GİZLİ BELGE" BULUNMUŞTU

Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti.

Star Gazetesi