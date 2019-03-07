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Washington Post'tan Senatoya Kaşıkçı çağrısı: Trump'a daha fazla baskı yapılmalı

Washington Post gazetesi, Senatonun Kaşıkçı cinayeti konusunda Başkan Donald Trump yönetimini hesap vermeye zorlaması gerektiğini savunan bir başyazı yayınladı.

  • AA
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Washington Post gazetesi, yayımladığı başyazısında, ABD Senatosunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili hesap sorulması için Başkan Donald Trump'a daha fazla baskı yapması için çağrı yaptı.

Gazete, "Trump Bin Salman'ın kabahatini gizliyor, Senato Trump’ı hesap vermeye zorlamalı" başlıklı yazıda, Senatonun Trump yönetimine cinayetin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için daha fazla baskı yapma çağrısında bulundu.

Yazıda, Trump yönetiminin Senatoya Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın cinayetteki rolüne dair rapor sunması gerektiği, ancak talebin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bu konuda adım atılmadığı, konunun örtbas edilmek istendiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Senatoya ikna edici bir rapor sunmak yerine pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından orta seviyeli görevlileri Senatoya bilgi vermek için yolladığına dikkatin çekildiği yazıda, senatörlerin kendilerine yapılan açıklamanın herhangi bir değeri olmadığını aktardıkları kaydedildi.

Yazıda, Senatodaki üyelerin hukuken Kaşıkçı konusunda Trump yönetimini sorgulama hakkı bulunduğu hatırlatılarak, bu noktadan sonra Senatonun atacağı adımların önemli olduğu belirtildi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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