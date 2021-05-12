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Dünya

Washington sokaklarında binlerce kişi Filistin için yürüdü

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı, İsrail ve ABD yönetimine tepki gösterdi.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:45 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:45
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ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Göstericiler, burada ABD yönetimine ve ABD Dışişleri Bakanlığına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, Beyaz Saray önüne taşındı.

Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.

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