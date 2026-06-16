Washington-Tahran hattında tarihi süreç! ABD'den erken mutabakat açıklama sinyali

Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Trump'ın iki ülke arasında sağlanan mutabakatın detaylarını 19 Haziran'da yayımlamayı planladığını ancak daha erken açıklamaya da karar verebileceğini belirtti.

Pakistan ve Katar'ın da sürece dahil olduğunu hatırlatan Vance, mutabakatın açıklanma takviminin diplomatik protokollere bağlı olduğunu dile getirdi.

Vance, söz konusu mutabakatın İran'a ABD kaynaklarından mali destek sağlanmasını öngörmediğini vurgulayarak, "Anlaşma, İran'ın Amerikan parasından tek bir kuruş almayacağını söylüyor." dedi.

Mutabakatın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yaptırımların hafifletilmesi halinde ülkenin küresel ekonomiye entegrasyonunu teşvik ettiğini belirten Vance, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda diğer ülkelerin bu ülkeye yatırım yapabileceğinin altını çizdi.

Vance, "Eğer normal bir ülke gibi davranmaya istekli olurlarsa, nükleer silah geliştirmeye çalışmayı ve Orta Doğu'da terör arayışını bırakırlarsa, o zaman onlarla olan ilişkilerimizi kökten dönüştürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

TRUMP, İRAN'IN "ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAĞINA DAİR ANLAŞMAYA VARDIĞINI" BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ABD-İran mutabakatı kapsamında Tahran yönetiminin "asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair anlaşmaya vardığını" kaydeden Trump, "Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir." ifadesini kullandı.

İŞTE ABD - İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;

ABD Başkanı Trump, "İran anlaşması ikinci aşamaya geçti. Adil bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD ordusunun, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmek üzere varılan mutabakatın ardından, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal uçaklarının yüzde 20'sini geri çekmeye hazırlandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin, ABD ile varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini de içerdiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, Washington ile Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakat zaptını 19 Haziran Cuma gününden önce açıklamaya karar verebileceğini söyledi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, istihbarat bulguları doğrultusunda, İran'ın, nükleer programına ilişkin Washington'ın talep ettiği tavizleri vermeye yanaşıp yanaşmayacağı yönündeki şüphelerini ABD Başkanı Donald Trump'a aktardığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile anlaşmaya varılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamasında, "Savaşın sona ermesi, işgalin sona ermesini de kapsamaktadır ve İsrail güçleri bu savaş sırasında işgal ettikleri topraklardan çekilmedikçe savaş tam anlamıyla sona ermiş sayılmayacaktır. Bundan sonra Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı ve Lübnan topraklarının işgalinin sürdürülmesi, bizim açımızdan mutabakat zaptının ihlali olarak değerlendirilecektir" dedi.

ABD'de Senato üyeleri, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Beyaz Saray'dan buna ilişkin ayrıntı istedi.

İsrail ordusu, ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Reyhan beldesi çevresine topçu saldırıları düzenledi.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı belirtildi.

02:46 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.

02:18 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın "yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini" söyledi.

02:12 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ile havan toplarının engellendiğini duyurdu.

01:32 ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi.

00:17 İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı "şok edici" olarak nitelendirerek bunun, Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğunu belirtti.