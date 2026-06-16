Washington-Tahran hattında tarihi süreç! ABD'den erken mutabakat açıklama sinyali

Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Vance, Trump'ın iki ülke arasında sağlanan mutabakatın detaylarını 19 Haziran'da yayımlamayı planladığını ancak daha erken açıklamaya da karar verebileceğini belirtti.
Pakistan ve Katar'ın da sürece dahil olduğunu hatırlatan Vance, mutabakatın açıklanma takviminin diplomatik protokollere bağlı olduğunu dile getirdi.
Vance, söz konusu mutabakatın İran'a ABD kaynaklarından mali destek sağlanmasını öngörmediğini vurgulayarak, "Anlaşma, İran'ın Amerikan parasından tek bir kuruş almayacağını söylüyor." dedi.
Mutabakatın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yaptırımların hafifletilmesi halinde ülkenin küresel ekonomiye entegrasyonunu teşvik ettiğini belirten Vance, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda diğer ülkelerin bu ülkeye yatırım yapabileceğinin altını çizdi.
Vance, "Eğer normal bir ülke gibi davranmaya istekli olurlarsa, nükleer silah geliştirmeye çalışmayı ve Orta Doğu'da terör arayışını bırakırlarsa, o zaman onlarla olan ilişkilerimizi kökten dönüştürmeye hazırız." ifadesini kullandı.
TRUMP, İRAN'IN "ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAĞINA DAİR ANLAŞMAYA VARDIĞINI" BELİRTTİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
ABD-İran mutabakatı kapsamında Tahran yönetiminin "asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair anlaşmaya vardığını" kaydeden Trump, "Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir." ifadesini kullandı.
02:46 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.
02:18 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın "yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini" söyledi.
02:12 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ile havan toplarının engellendiğini duyurdu.
01:32 ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi.
00:17 İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı "şok edici" olarak nitelendirerek bunun, Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğunu belirtti.