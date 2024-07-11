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Dünya

Washington'da 3'lü görüşme! ABD, Azerbaycan ve Ermenistanlı yetkililer bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile üçlü bir görüşmede bir araya geldi.

DHA11 Temmuz 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Washington'da 3'lü görüşme! ABD, Azerbaycan ve Ermenistanlı yetkililer bir araya geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

İki ülke arasında bir barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasına yönelik güçlü ABD desteğini ifade etmek üzere bir araya geldik" dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise, "Azerbaycan-Ermenistan, normalleşme ve barış süreci kapsamında Ararat Mirzoyan'ın ve Antony Blinken'in katılımıyla NATO Zirvesi çerçevesinde yeni bir müzakere turu gerçekleştirildi. Antony Blinken Azerbaycan'ın barış sürecine olan bağlılığını yineledi" ifadelerini kullandı.

  • Antony Blinken
  • NATO Zirvesi
  • Azerbaycan Dışişleri

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