Washington'da 3'lü görüşme! ABD, Azerbaycan ve Ermenistanlı yetkililer bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

İki ülke arasında bir barış anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasına yönelik güçlü ABD desteğini ifade etmek üzere bir araya geldik" dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise, "Azerbaycan-Ermenistan, normalleşme ve barış süreci kapsamında Ararat Mirzoyan'ın ve Antony Blinken'in katılımıyla NATO Zirvesi çerçevesinde yeni bir müzakere turu gerçekleştirildi. Antony Blinken Azerbaycan'ın barış sürecine olan bağlılığını yineledi" ifadelerini kullandı.