Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi

AA 13 Aralık 2020 Pazar 10:06 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 10:06

Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA) "Önce Amerika için Kadınlar" hareketleri ile ProudBoys (Gururlu Çocuklar) adlı grubun ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa (Antifaşist Hareketi) ve Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) hareketi mensupları arasında kavgalar çıktı.

BLM Meydanına gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan bir arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesinin BLM Meydanı adını verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı.

- ÖNCEKİ GÖSTERİDE KARŞIT GRUPLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı.

Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.