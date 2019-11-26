Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı
Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı.
- AA
ABD basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde bir hava aracı, Beyaz Saray ve Kongre'nin de bulunduğu, uçuş kısıtlaması olan alanın hava sahasına girdi.
Bunun üzerine, güvenlik yetkilileri Beyaz Saray'a ve Kongre binasına giriş çıkışları kapattı.
Yetkililer daha sonra, hava aracının "düşmanca olmadığını" belirterek, giriş çıkışları tekrar açtı.
Hava aracının türüne ve kime ya da nereye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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