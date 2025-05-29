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Dünya

Washington'dan ''agresif'' vize hamlesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çinli öğrencilerin vizelerinin agresif bir şekilde iptal edileceğini açıkladı.

İHA29 Mayıs 2025 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
Washington'dan ''agresif'' vize hamlesi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çinli öğrencilerin vizelerinin "agresif şekilde" iptal edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olanlar veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini "agresif bir şekilde" iptal etmeye başlayacağını ifade etti. Rubio, Dışişleri Bakanlığının bu konuda ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışacağını belirtti. Rubio açıklamasında, "Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong'dan yapılacak vize başvurularının daha sıkı denetlenmesini sağlamak amacıyla vize kriterlerini de gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

VİZE İPTALLERİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN DETAY VERİLMEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca pazartesi günü tüm dünya genelindeki ABD büyükelçiliklerine öğrenci vize randevularını durdurmaları talimatı vermişti. Bu süreçte öğrencilere yönelik sosyal medya incelemelerinin genişletileceği öğrenilmişti.

ÇİNLİ ÖĞRENCİLER

ABD Ticaret Bakanlığı'na göre yüzde 54'ü Hindistan ve Çin'den olmak üzere yabancı öğrenciler 2023 yılında ABD ekonomisine 50 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. Ancak ABD'deki Çinli öğrenci sayısı 2019'daki 370 bin seviyesindeki zirveden 2024'te yaklaşık 277 bine düştü. Düşüşün, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan gerilim, ABD hükümetinin Çinli öğrencilere yönelik denetimlerinin artması ve Covid-19 salgınında kaynaklandığı belirtiliyor.

  • Marco Rubio
  • Çinli öğrenciler
  • vizeler iptal

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