İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2857
  • EURO
    48,9792
  • ALTIN
    4889.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Washington'tan Tahran hamlesi: İran destekli 4 grup o listeye alındı
Dünya

Washington'tan Tahran hamlesi: İran destekli 4 grup o listeye alındı

Washington, İran'a bağlı milislerin ABD ve Koalisyon güçlerine saldırılar düzenlediğini belirterek El-Nuceba, Ketaib Seyyid eş-Şuheda, Ensar Allah el-Awfiya ve Ketaib el-İmam Ali gruplarını yabancı terör örgütleri listesine ekledi.

IHA17 Eylül 2025 Çarşamba 19:37 - Güncelleme:
Washington'tan Tahran hamlesi: İran destekli 4 grup o listeye alındı
ABONE OL

ABD, Irak'ta faaliyet gösteren İran'a bağlı 4 milis grubu yabancı terör örgütü ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "ABD dünyadaki terörizmin önde gelen destekçisi İran'a ve İran'a bağlı milis gruplarının ABD personel ve tesislerine yönelik saldırılarına karşı mücadelesini sürdürüyor. İran'a bağlı milis grupları El-Nuceba Hareketi, Ketaib Seyyid eş-Şuheda, Ensar Allah el-Awfiya Hareketi ve Ketaib el-İmam Ali yabancı terör örgütleri listesine alınmıştır" denildi.

"GRUPLAR, BAĞDAT'TAKİ ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNİN ÜSLERİNE SALDIRILAR DÜZENLEDİ"

Açıklamada, söz konusu grupların daha önce de Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) olarak nitelendirildiği belirtilerek, "İran bu milislerin Irak genelinde saldırı planlamasını, kolaylaştırmasını veya doğrudan gerçekleştirmesini mümkün kılan desteğini sağlamaya devam ediyor. İran'a bağlı gruplar, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlemiştir. Bu gruplar genellikle İran'ın doğrudan rolünü gizlemek amacıyla ön isimler veya vekil gruplar kullanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"İRAN REJİMİNİN GELİRLERİNİN KESİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Açıklamada, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2'nci Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası kapsamında İran üzerindeki "azami baskı" politikasını desteklediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bu politika, İran rejimine ve İranlı milis gruplara giden gelirlerin kesilmesini hedeflemektedir. ABD, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak ve teröristlere finansman ile kaynak sağlanmasını engellemek amacıyla elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.