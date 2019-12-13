WhatsApp üzerinden çocuk istismarına 11 ülkede operasyon

33 çocuk istismarcısı yakalandı. Ellerindeki taciz kayıtlarını WhatsApp üzerinden yayan istismarcılara yönelik operasyon İspanya polisinin öncülüğünde yapıldı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Interpol ve diğer ülkelerin emniyet birimleri ile ortak yürütüldü. 11 ülkede 33 kişi yakalandı.