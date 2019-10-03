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Wifi alerjisi sebebiyle bakır uyku tulumunda yatıyor

Rosi Gladwell adlı bir kadın ‘Wifi Alerjisi’ teşhisi sebebiyle gümüş ve bakır kullanılarak dokunmuş bir uyku tulumu kullanarak uyuyor.

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Elektromanyetik radyasyon sebebiyle rahatsızlık çeken Gladwell yanında radyasyon ölçen bir cihazla dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Gladwell kablosuz internetten yayılan elektromanyetik radyasyon nedeniyle nefes darlığı, halsizlik ve yüzüne iğne batıyormuş hissine kapıldığını söylüyor. Gladwell WiFi’ın yaydığı radyasyon nedeniyle hasta hissediyor. 70 yaşındaki kadın, radyasyondan korunmak için 200 sterlinlik bir el radyasyon dedektörünü yanından ayırmıyor. Wifi hassasiyeti olan kadın radyasyona maruz kalmamak için büyük şehirlerden kaçınıyor. Eğer hassasiyeti belirgin semptomlar göstermeye başlarsa iki gün boyunca televizyon izlemiyor. Belirtilene göre, Rosi Gladwell’e 6 yıl önce önce elektromanyetik alanlara duyarlılık tanısı konuldu. Gladwell’in evdeki WiFi ve kablosuz telefonların kapatılmasının ardından kendini daha iyi hissettiği tespit edildi. 70 yaşındaki kadın artık büyük kasabalara gitmiyor, eğer bir kafeye giderse dışarda oturmaya çalışıyor, akşam yemeği için dışarı çıktığında ise radyasyon dedektörü ile en az radyasyon olan yeri seçmeye çalışıyor. 

 

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