WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

Sığındığı Ekvador'un İngiltere büyükelçiliğinden 11 Nisan tarihinde zorla çıkarılarak gözaltına alınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD'nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında mahkemeye ifade verdi.

İngiltere'de tutulduğu hapisaneden video ile Westminster Magistrates’ Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bağlanan Assange, ifadesinde ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi.

ABD tarafından 'tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma' faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD'ye iadesi durumunda 'tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu' suçlamasıyla karşılaşacak.

Dava, 12 Haziran'da yapılması planlanan daha öncelikli bir duruşma için 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

Devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanan Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

WikiLeaks kurucusu, İsveç mahkemesi tarafından 'tecavüz' suçlamasıyla hakkında alınan iade emri kararı dolayısıyla 2012 yılından bu yana İngiltere'deki Ekvador büyükelçiliğinde yaşıyordu.

(Sputnik)