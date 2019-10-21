22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8259
  • 6,5069
  • 279.339
  • 97784.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iade duruşmasını erteleme talebi reddedildi

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Assange'ın avukatlarının, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade davasının şubatta yapılması kararlaştırılan duruşmalarının 3 ay ertelenmesi talebi Westminster İlk Derece Mahkemesinde reddedildi.

Avukatlar erteleme talebine gerekçe olarak Assange davasının çok yönlülüğünü ve boyutlarının büyüklüğünü göstermiş, savunma hazırlığı için zaman ek süre istemişti.

Assange hakkındaki iade talebiyle ilgili ana duruşmalar 25 Şubat 2020'de başlayacak ve 5 gün sürecek.

ABD'nin Assange'a yönelik suçlamaları arasında 1917 tarihli Espiyonaj Yasası'na dayandırılan casusluk iddiası da yer alıyor.

- NİSANDA TUTUKLANDI
 

Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.?

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!
 

POPÜLER HABERLER

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA