DHA 06 Eylül 2020 Pazar 12:22 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:36

WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD'ye iade edilmek üzere çalışmaların başladığı ifade edildi. Assange'in yarın İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtildi.

Mahkeme, Assange’ı ABD'ye iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Assange’ın eşi Stella Morris (37) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde oğullarının babalarını göremeyeceğini belirtti.

Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü. Morris, "ABD, Assange'i hapishanede gömecek" ifadesini kullandı.