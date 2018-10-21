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Willa kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor

Meksika'nın Pasifik kıyılarına 'Willa' ismi verilen kasırganın yaklaştığı duyuruldu.

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo  kentinin güneyine yaklaşan Willa kasırgasının saatteki hızının 140 kilometreyi  geçtiğini bildirdi.

Merkez, pazartesi sabahı etkisini artırması beklenen kasırganın  kategorisinin 4 olacağı tahmininde bulundu.

Willa'nın hafta ortalarında Puerto Vallarta ve Mazatlan arasındaki  bölgeyi vurması bekleniyor.

 

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