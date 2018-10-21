Willa kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor
Meksika'nın Pasifik kıyılarına 'Willa' ismi verilen kasırganın yaklaştığı duyuruldu.
- AA
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentinin güneyine yaklaşan Willa kasırgasının saatteki hızının 140 kilometreyi geçtiğini bildirdi.
Merkez, pazartesi sabahı etkisini artırması beklenen kasırganın kategorisinin 4 olacağı tahmininde bulundu.
Willa'nın hafta ortalarında Puerto Vallarta ve Mazatlan arasındaki bölgeyi vurması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.