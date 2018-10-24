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Meksika'da Willa kasırgası iç kesimlere ilerlemeye başladı

Meksika'da Willa kasırgası, Sinaloa eyaletinde kıyı beldelerini, balıkçı köylerini ve sahile yakın çiftlikleri vurduktan sonra iç kesimlere ilerlemeye başladı.

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Yetkililer, 3. kategoriye çekilen Willa'nın rüzgar hızının saatte 195 kilometre olduğunu ve iç kesimlere ilerlerken etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı.

Kıyı şeridini gece vuran kasırganın yol açtığı hasarın, elektrik ve iletişim hatlarındaki sıkıntılar nedeniyle henüz tespit edilemediği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de Willa'nın Jalisco, Nayarit ve Sinaloa'nın bazı kesimlerinde aşırı yağışa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Acil durum görevlerinin sahil bölgelerinden 4 bin 250 kişiyi tahliye ettiği de bildirildi.

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