WMO: Hava kirliliği her yıl 4,5 milyondan fazla erken ölüme neden oluyor

WMO'nun hava kalitesi ve iklime dair yeni raporu yayımlandı.

İklim değişikliğinin, orman yangınları ve hava kirliliği üzerinde büyük etkilerinin bulunduğu belirtilen raporda, yangınların ve hava kirliliğinin de insan sağlığı, ekosistemler ve tarım üzerinde giderek artan olumsuz etkilerine işaret edildi.

Raporda, "Hava kirliliği, her yıl 4,5 milyondan fazla erken ölümün yanı sıra yüksek ekonomik ve çevresel maliyetlere neden oluyor." uyarısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, orman yangınlarından kaynaklanan dumanın insanlara, ekosisteme ve ürün sağlığına zarar verdiği vurgulandı.

KAZAN-KAZAN ETKİSİ

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "İklim değişikliği ve hava kalitesi ayrı ayrı ele alınamaz. Bu karşılıklı ilişkiyi tanımak ve buna göre hareket etmek, gezegenimizin, insanlarımızın ve ekonomilerimizin sağlığı için kazan-kazan etkisi oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Rapordaki verilerin 2023 yılına ait olduğunu ancak 2024'ün ilk 8 ayında da bu eğilimlerin devam ettiğini vurgulayan Barrett, "Aşırı sıcaklık ile sürekli kuraklıklar, orman yangınları ve hava kirliliği riskini artırıyor. Bu durum, iklim değişikliğiyle giderek artan bir sıklıkta karşılaştığımız anlamına geliyor. Disiplinler arası bilim ve araştırma, çözümler bulmanın anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

