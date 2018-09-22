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WSJ: Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti

ABD merkezli WSJ gazetesi, ticaret savaşının tam ortasındaki ABD ve Çin'in ekonomik ilişkilerine dair yeni bir iddiaya yer verdi.

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Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti, Başbakan Yardımcısı Liu He gelecek hafta Washington'a göndermeyecek. Liu'nun ABD ziyareti öncesinde Çin'den orta düzey bir temsil heyetinin başkent Washington'a seyahat etmesi planlanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık ithalata tarife uygulamasını hayata geçirerek Çin'den karşılık gelmesi durumunda rakamın artacağı uyarısında bulunmuştu. Çin'den salı günü gelen açıklamada da 24 Eylül'den itibaren başlamak üzere 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulanacağı belirtilmişti. 

(Sputnik)

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