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WSJ: Suudi Arabistan OPEC'e kısıntılara uyum çağrısı yapacak

Devlet petrol şirketi Aramco'nun yüzde 2.0 hissesini halka arz etmeye hazırlanan Suudi Arabistan, bu süreçte petrol fiyatlarının yükselmesini sağlamak için, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne 'petrol üretim kısıntılarına uyulsun' çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

  • DHA
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The Wall Street Journal'ın haberine göre kısıntılara uyum çağrısı, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması beklenen Aramco'nun halka arz dokümanında petrol fiyatlarının varil başına 65 dolar olarak öngörüldüğü için yapılacak. Petrol fiyatları halen 60 dolar dolayında bulunuyor.
 
 
Haberde, Nijerya kendisi de dahil olmak üzere, üretim kısıntısına diğer Afrikalı petrol üreticilerinin de uyumunu sağlamak için çalışacağını Suudi Arabistan'a bildirdi.
 
 
Suudi Arabstan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tahıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.
 
 
Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisslerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.
 
 
Habere göre, halka arz için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım'da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım'da başlaması ve 4 Aralık'ta Aramco'nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.
 
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.

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