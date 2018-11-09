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WSJ: Suudi Arabistan OPEC'in dağılmasının olası etkileri üzerinde çalışıyor

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın devlet tarafından finanse edilen bir  düşünce kuruluşu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dağılması halinde bunun petrol piyasalarına  olası etkileri üzerinde çalışıyor.

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WSJ'nin haberine göre kaynaklar, düşünce kuruluşunun böyle bir çalışma yapasının Suudi Arabistan hükümeti içinde OPEC'ten kısa vadede ayrılma konusunda  aktif bir tartışma olduğunu yansıtmadığını da ifade ettiler.

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