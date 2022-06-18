WSJ yazdı: İsrail ve ABD birlikte vurdu

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'le birlikte çok sayıda hava saldırısını gizlice koordine ettiğini ve İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki İran milisleri ve diğer yabacı savaş uçaklarını vurduğunu bildirdi.

Gazeteye göre, ABD'li yetkililer bugüne kadar İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarına ilişkin çok az konuştu. Söz konusu saldırılar, Tahran yönetiminin Akdeniz kıyısındaki temsilcisi Lübnan Hizbullahına gelişmiş silah akışını durdurmayı, Suriye'deki İranlı askeri güçleri ve diğer milisleri eksiltmeyi hedefliyordu. Ancak Wall Street Journal, Beşşar Esad'ın yanında saf tutan Rusya'ya rağmen gerçekleşen saldırıların perde arkasını araladı. Habere göre, bugüne kadar yüzlercesi gerçekleşen hava saldırılarının çoğu ABD Merkez Komutanlığı ve Pentagon tarafından gözden geçirilip onaylandı.

OPERASYONA GİZLİ ORTAK OLDU

Wall Street Journal, ilk defa ortaya çıkan bu resmi koordinasyonun, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki gerilime dahil olmak istememesi nedeniyle gizlice sürdürüldüğünü yazdı. Öte yandan ABD'nin İsrail'in hedefleri belirlemesine yardım etmediği kaydedildi.