ABD Başkanı Trump'ın son ateşkes teklifini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Hamas heyeti, İsrail jetleri tarafından hedef alındı; Hamaslı 6 kişi şehit oldu. Saldırıdan 5 dakika önce Katar'a gelen istihbarat sayesinde ateşkes müzakerelerini görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya ile üst düzey yetkililerden Halid Meşal'in de aralarında bulunduğu Hamaslı liderler sağ kurtuldu.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Tükiye detayı dikkat çekti. Haberde Türkiye ve Mısır'ın son haftalarda Katar'daki üst düzey Hamas yetkililerini olası bir İsrail saldırısı konusunda uyardığını ve güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda ısrar ettiğini aktarıldı.

HEDEFİ SÖYLEMEDİLER

Haberde üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan bilgiye göre ABD ordusu, savaş uçakları yola çıktıktan ve füzeler fırlatılmadan birkaç dakika önce operasyondan haberdar edildi. Ancak İsrail, hedefin tam yerini paylaşmadı.

HASTANEDE ZAFER POZU

Hamas, suikastın asıl hedef olan geçici liderleri Halil el-Hayya'nın hastaneden fotoğrafını paylaştı. Saldırıda oğlunu kaybeden El-Hayya'nın zafer işaretiyle poz verdiği görüldü.

İSRAİL BASINI DUYURDU: OPERASYON BAŞARISIZ

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının ilk saatlerinde 'operasyon amacına ulaştı' şeklinde yayın yapan İsrail ordu radyosu, saldırının 'başarısız' olduğunu duyurdu.

KATAR: ORTAKLARLA İSRAİL'E YANIT VERECEĞİZ

Katar Başbakanı Al Sani "İsrail'e bölgeden yanıt verilecek. Bu yanıtın nasıl olacağını bölgedeki diğer ortaklarla istişare ediyoruz. İsrail'in bu zorbalığı sürdürmesini engelleyecek anlamlı bir şeyle olmasını umuyoruz" dedi.

ERDOĞAN 2 YIL ÖNCE REST ÇEKMİŞTİ

Katar'da Hamas liderlerine yönelik başarısız suikast girişimi sonrası İsrail medyası ve bazı akademisyenler, Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yaptı. Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 2023'te Katar'dan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tanımıyorlar. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, bedelini öderler. Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik kapasitesi dünyaca biliniyor. Bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, öderler" diyerek sert tepki göstermişti.