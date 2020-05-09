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Dünya

WSJ'nin iddiasının ardından sürpriz temas: Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 07:46 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 07:46
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Selman görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "Başkan Trump ile Kral Selman, koronavirüs salgınıyla mücadeledeki olumlu gelişmeleri ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldılar. İki lider, küresel enerji piyasalarındaki istikrarın önemi konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine değinen liderler, ayrıca bölgesel meseleleri de müzakere etti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dün yer alan haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarının yanı sıra iki savaş uçağı filosunu da geri çekmeyi planladığı iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddia ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

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