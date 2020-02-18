Wuhan Hastanesi başhekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Star.com.tr 18 Şubat 2020 Salı09:38 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:39

Çin'de kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı. Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869’a ulaştı.



BAŞHEKİM KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ



Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı yükselirken Çin'den gelen en son haber yaşanan tedirginliği biraz daha artırdı. Wuhan Hastanesi başhekimi Liu Zhiming, salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Çin Merkez Televizyonu'na göre, Liu Zhiming, Çin'de koronavirüsten ölen ilk başhekim oldu.